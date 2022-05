Quentin AGNAN

Passionné de nouvelles technologies et par la relation client, j'ai eu l'honneur de mener de nombreux projets dans le domaine.



• Création d'une nouvelle activité chez l'opérateur Free, concernant à ce jour plus de 1000 collaborateurs

• Création de modules de formation, toujours chez Free, afin d'améliorer le traitement des demandes, la qualité des appels, mais également les postures à adopter en cas d'appels conflictuels

• Amélioration des process chez ProWebCE dans le cadre d'une amélioration constante du traitement des demandes clients

• Force de proposition chez Ikoula afin de définir un nouveau plan d'action commercial, tant au niveau des offres que de la conquête client par le biais des différentes interfaces proposées



Malgré mon jeune âge, j'ai rapidement su apporter des idées innovantes afin de toujours mieux satisfaire prospects et clients de l'entreprise, tout en permettant ainsi une croissance des indicateurs qualitatifs et productifs.



C'est grâce à la confiance de ces employeurs que je dispose aujourd'hui d'une expérience solide et d'une capacité d'adaptation et de réaction rapide.



Mes compétences :

Animation d'équipe