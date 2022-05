Quentin ALLENDER

Venant tout juste de terminer mon stage de fin d'études chez Sopra Steria, je suis issu de la filière Informatique & Réseaux de l'école d'ingénieurs ENSISA à Mulhouse.

Je suis quelqu'un de sympathique, rigoureux et autonome qui aime apprendre, imaginer et concevoir afin de surmonter les défis.

Mon profil est orienté développement applicatif.



Mes compétences :

Java

UML

JavaScript/jQuery

HTML5/CSS3

C++

Wordpress

PHP

Langage c

C#

SQL

Qt5