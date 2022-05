Quentin ARNOU

Je suis titulaire d'un BTS Négociation et Relation Client obtenu en 2015, et suis actuellement étudiant en licence d'anglais pour acquérir des compétences dans cette langue. Je suis à la recherche d'une alternance, si possible pour un poste tourné vers l'international pour l'année 2016/2017.



Mes compétences :

Phoning

Prospection commerciale

Téléprospection

Analyse financière

Analyse stratégique

Vente

Argumentaire de Vente

Analyse de données