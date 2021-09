Quentin BARD

La "Supply Chain" est devenue au cours des dernières années un axe stratégique dans le développement des entreprises et un facteur de compétitivité. Tourné vers la satisfaction de nos clients, je cherche à développer toujours plus nos process avec nos équipes à des fins de productivité et de rentabilité.



Crealis est le pôle industriel du Groupe DEHON et gère l'ensemble de la Supply Chain pour les entités commerciales du Groupe : Climalife - Inventec Perfomance Chemicals - SMB.



Crealis développe également son expertise et son savoir-faire dans le stockage, le conditionnement et la formulation pour les grands noms de la Chimie (Arkema, Honeywell, Solvay, Greenchem, ...) en leur proposant des prestations à façon sur mesure.



Ingénieur en physique (SupMéca Paris) et diplômé de l'IAE (Aix-en-Provence, Equis accredited)



Langues étrangères : anglais - allemand - espagnol





Plusieurs séjours aux Etats-Unis et au Canada : Californie (1 an), Pennsylvanie (3 mois), Montréal (1 mois)



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain Management

ADR

REACH

GAMMA-EMCS

Transport (route - aérien - maritime - fer)

Stockage marchandises dangereuses

Qualité (ISO 9001)

AS 400

Microsoft Office

Transports

Fiscalité des hydrocarbures

Excel

Anglais

ICPE

Négociation

Achats

Lean management