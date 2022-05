Thierry ROBIN

Fondateur de HSE Partner, conseil et formation en Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement et Qualité.



Domaines d'expertise :

- Risques chimiques

- Règlement REACh.

- Réglementation SEVESO.

- Transport des marchandises dangereuses.

- Auditeur certifié IRCA ISO 9001 et ISO 14001.



Mon objectif : vous apporter un accompagnement dimensionné à vos ressources et à votre structure en profitant de mon expérience opérationnelle sur des sites de 3 à 200 personnes.



Retrouver plus d'informations : https://fr.linkedin.com/in/thierryrobinhsepartner



Mes compétences :

Réglementation SEVESO

Règlement REACh

Sécurité au travail

Étude de dangers

Auditeur QHSE

Formateur en HSE

Évaluation des risques professionnels

Présidence CHSCT

Norme ISO 9001

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Conseil HSE

Relations DREAL

Norme ISO 14001

Management

Gestion de projet

Conseiller sécurité transport

Auditeur IRCA ISO 14001

Auditeur IRCA ISO 9001