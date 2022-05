Quentin BAUMANN

Motivé par les relations humaines avant tout, mon orientation scolaire et professionnelle m'a orienté vers le Commerce au sens large du terme.

Ayant débuté en tant que Chargé D'affaires Junior B2B en alternance, j'ai su alimenter mon envie et mon adaptabilité par des résultats qui ont démontré ma volonté de réussir et ma rigueur, me permettant d'accéder à un poste d'Ingénieur Commercial Junior en CDI dès la fin de mon alternance.



J'ai pu ensuite me diversifier tout en restant dans le milieu des hautes technologies, et mon adaptabilité m'a rapidement propulsé sur des projets métiers complexes, où j'ai pu exprimer ma curiosité et mon savoir-faire commercial.

Ma soif d'apprendre et d'être reconnu sont les moteurs qui me permettent de partir à la conquête de nouvelles opportunités et donc de renforcer et diversifier mes compétences commerciales.



C'est désormais au service d'ASYS, éditeur de solutions de GTA, que je souhaite développer mon réseau et mes opportunités, afin d'accompagner au mieux mes prospects et clients dans l'atteinte de leurs objectifs et établir des relations sur le long terme basées sur la confiance et la satisfaction.



Mes compétences :

Optimisation des systèmes d’information