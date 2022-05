Quentin BOLCATO

Diplômé en septembre 2013 d'un Master 2 - Management des PME et Entrepreneuriat, j'ai converti mon stage de fin d'études en CDD au sein de la Chambre de Métiers d'Indre et Loire en tant que conseiller à la création et reprise d'entreprise.



Au cours de mes différentes expériences au sein des chambres de métiers et actuellement en tant que conseiller d'entreprise pour le compte du CERFRANCE GIRONDE, j'ai pu appréhender l'accompagnement des chefs d'entreprise dans leur développement d'activité, aussi bien dans un aspect financier et de gestion qu'en tant que véritable apporteur de solutions stratégiques et commerciales.



De formation financière et comptable (DCG) puis orientée Management (Master IAE), j'oeuvre à la réussite des clients entreprises et porteurs de projets, en considérant leurs problématiques financières, stratégiques et de gestion ; avec un triple objectif de satisfaction client, d'efficience dans le suivi des structures et de proximité humaine avec l'entrepreneur.



Ambitieux et passionné, je reste ouvert à toute opportunité et recherche de manière prioritaire à étendre mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Conseil

Développement

Création

PME

Management

Comptabilité