Quentin BOUYAT

Fort de six années d'expérience dans les domaines des énergies renouvelables et de l’agro-écologie, dont deux passées à Londres et une et demie en Australie, je suis un professionnel bilingue capable d’aussi bien gérer des projets techniques que d’assurer une représentation commerciale. Eolien et biomasse énergie, biogaz, solaire thermique et hydroélectricité sont les principales filières dans lesquelles j'ai évolué. Orchestrer l’ensemble des acteurs d’un projet industriel, est une tâche que je sais gérer avec pragmatisme et diplomatie. (ICPE, Enquête Publique, Autorisation d’Exploiter)



Mes compétences :

Écologie

Agronomie

Développement

ArcGIS > ArcView