Quentin BRICQUIR

Bonjour, je m’appelle Quentin, je suis titulaire du BTS SIO (Services informatiques aux organisations) option développement ainsi que d'une licence professionnelle I.R.S.I.I (Intégrateur des réseaux et de services Intranet et Internet) et je suis à la recherche d'un emploi dans le développement Web. Je souhaite travailler dans la création de sites ou application Internet et pourquoi pas me diversifier dans le développement d'applications mobiles.

PortFolio en cours de modification : http://www.quentinbricquir.fr



Mes compétences :

Asp.net

CSS3

Html5

Javascript

JAVA

PHP

JQuery

Ajax

CodeIgniter

Eclipse

Wordpress

XML

HTML KickStart

Bootstrap

NetBeans