Quentin BRUNIER

Chef de Projet

- Réponse à des appels d'offres privé et publique

- Rédaction de devis, étude de l'existant, vente de solution et de produit

- Mise en place et gestion d’un projet, avec documentations et procédures

- Réalisation du projet et révision



Chef de mission/Manager junior

- Recrutement de personnel, rédaction des annonces ,réalisation d'entretien

- Management d’une petite équipe (2 à 5 personnes)

- Capacité à former du personnel; stagiaire et alternant(Bac Pro à la Licence); et à assurer le suivis

- Animation et organisation de réunion et de formation



Ingénieur réseau

- Maîtrise des protocoles courants sur LAN/WAN (TCP/IP, DHCP,DNS, Routage,Wifi)

- Maîtrise de l’ensemble des périphériques réseau (routeur, firewall, switch)

- Câblage et brassage, baie, local, bâtiment. Câble réseau et Fibre optique.

- Installation et maintenance de base satellitaire en Bande C et Bande Ku

- Installation et maintenance d'un réseau WiMax



Ingénieur système

- Maîtrise des serveurs courants sous Linux (Firewall, Dhcp, Samba...)

- Installation d'une solution de supervision (Nagios,Cacti)



Langues

- Anglais, lus, parlé et écrit, très bon niveau (ToEIC 875 points)

- Espagnol, lus, parlé et écrit, niveau scolaire

- Portugais notion de base.



Autres compétences

- PHP, SQL, Java, CMS, HTML, CCNA 1 à 4

- Permis B, Véhiculé,

- Bonne connaissances et expériences en travaux divers (béton, installation électrique)



Centres d'intérêt

- Pratiquant le ski depuis plus de 14 ans et les arts martiaux en compétition (ceinture bleu Jjb)

- Titulaire du diplôme de formation aux premiers secours (AFPS) et du BAFA (2005)

- Animateur et coordinateur au Club Med et à l’UCPA pendant les périodes de vacances ( durant 6 ans)



Divers

- Tremplin jeunes



Mes compétences :

ToiP et communication unifiée

Windows

Nagios

AFPS

Linux

BAFA complet

TCP/IP

Site web de contenu

Gestion de projet

Toeic 875 points

Permis de conduire B

CCNA1 à 4

Gestion d'équipe

WAN

LAN

Base satellitaire Bande Ku/C

Datacenter

WiMAX

Management