Quentin BURGER

Vision de ma vie professionnelle idéale :



M'investir dans une société afin de gérer un parc informatique et m'assurer du bon fonctionnement de celui-ci.





Spécialités :



- Administration réseaux :

TCP/IP, Protocoles de routage (RIP, OSPF, BGP), CISCO, SAMBA, Télémaintenance, Supervision (SNMP, MRTG), Wifi



- Sécurité réseaux :

VPN, Firewall, Backups, RADIUS



- Administration systèmes :

WINDOWS (2003, 2008, 2012 Serveur, XP, Vista, 7, 8, 10) + logiciels, Active Directory

Linux (Debian, Redhat) : Notion

Virtualisation (VMware ESXi) : Notion



- Administration Web :

Apache, MySQL : Notion



- Langages:

HTML, PHP : Notion



- Matériels et logiciels :

Assemblage, Installation et Maintenance



- Autres compétences :

VoIP : SIP (asterisk)

Mise en place d'outils collaboratifs (ex: CRM Dynamics)



Mes Qualités principales : Je fini toujours ce que j'ai commencé, et j'aime le travail bien fait rendu dans les temps.

Je suis serviable, autonome et autodidacte.



