Quentin CAPRON

Passionné en informatique, j'ai acquis de nombreuses compétences au long de mon parcours professionnel (6ans). En contact permanent avec des TPE - PME, j'ai su établir une relation de confiance et un très bon relationnel m'amenant à apporter des solutions techniques et commerciales en adéquation avec les demandes clients.

J'ai participé au développement des outils en interne afin d'anticiper la croissance du nombres de collaborateurs (de 20 à 90 personnes en quelques années).



Voici une liste de mes compétences:



OS: (installation, configuration, administration)

Windows Server 2003, 2008

SBS2003, 2007, 2011

Exchange 2003, 2007, 2010

Windows XP : certifié Microsoft (070, 071, 074, 075, 076, 078, 083, MBx)

Windows 2000, Vista, Seven



Virtualisation : (installation, configuration, administration)

XenServer

XenDesktop : certification Xendesktop Administration 1YO-A19

XenApp

VMware ESXi, Sphere.





Sharepoint : installation et configuration de Microsoft Sharepoint 2010



Rôles :



S.A.V

Audit

Accompagnement avant-vente

Gestion de projets informatiques (audit, proposition commerciale, installation, suivi, relationnel avec d'autres prestataires)

Veille technologique: amélioration des outils internes, formation continue sur les dernières technologies.



