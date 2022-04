Benoit SEAUX

De formation initiale en Génie Electrique et Informatique Industrielle, mes diverses expériences professionnelles m’ont dirigée vers l’organisation, et la gestion de projets.



J’ai commencé ma carrière en tant que consultant informatique, j’ai effectué diverses missions de support technique et fonctionnel, aussi bien au niveau des études (MOA) qu’au niveau technique (Gestion du parc informatique et administrateur réseaux).



J’ai par la suite développé mes connaissances en créant plusieurs entreprises tournées vers le conseil aux entreprises, création de site internet, formations bureautiques et internet, gestion de projets …



Aujourd'hui je participe au développement de la société leader en Assurances par Internet : AssurOne Group



www.assurone-group.com



Mes compétences :

IARD

assurances

AMOA

MOA

chef de projet

Organisation

PMO