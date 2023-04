Yann SEAUX

Compétences fonctionnelles :

Relation client

Gestion de projets

Déploiement de parc informatique

Déménagement de masse de postes de travail

Maintien en conditions opérationnelles (MCO) de Plans de continuité d’Activité (PCA)



Compétences opérationnelles

Esprit d'analyse et de synthèse

Adaptation à la démarche qualité de l’entreprise

Management de différentes équipes de techniciens

Coordination d’actions avec différents interlocuteurs (métiers, MOA, MOE, externes et techniques)

Planification, pilotage et reporting de projets

Conception, mise en place et suivi de procédures

Aisance relationnelle, esprit d’équipe et bonne communication écrite et orale





Connaissances Techniques:

• Architecture PC / Serveurs HP

• Systèmes et environnements logiciels : MS DOS ; systèmes Windows 3.x à Seven, Windows server 2000 à Server 2003; MAC/OS 8 à X

• Certifié Microsoft Windows 2000

• Réseaux : LAN, TCP/IP

• Access 97 – 2010 (notions ++)

• SQL server (notions)

• Scripting VBA / VBS (notions)

• Solutions de prise en main à distance

• Qualiparc/ITAM - OASIS

• VMWARE (connaissances générales) : GSX, Server, Virtual Center, Workstation, ESX



Mes compétences :

ITIL

Chef de projet

Banque

Informatique

Support

Internet

Management d'équipe

Relationnel/Esprit

Coordination d'équipes

Déploiement Logiciels

Maintien en Conditions Opérationelles

Infogérance & ITIL

Déménagements informatiques

Gestion de projets informatiques