Je suis Edouard Delaunay, Je possède un DUT de chimie.

À la suite de mon diplôme j'ai travaillé 1 an dans la plasturgique, chez Global plastics international (Fécamp - France) en tant que technicien de laboratoire (de 2008 à 2009).



Ensuite j'ai travaillé 8 ans dans 2 sociétés produisant des produits radiopharmaceutiques avec différentes tâches et niveaux de responsabilité:

- Chez Advanced Accelerator Application (Saint genis pouilly - France) entre octobre 2009 et Août 2012 en tant que technicien de production, j'étais chargé de produire et analyser différents produits radiopharmaceutiques injectables à base de fluor (F-18). J'étais également référent radioprotection durant 2 ans puis référent contrôle qualité. Je participais à la formation des nouveaux arrivants.

- Chez Swan Isotopen AG (Berne - Suisse) j'étais technicien puis chef d'équipe entre Septembre 2012 et Août 2016. Au cours de ces 4 années chez Swan Isotopen AG j'ai pu accomplir des tâches très variées car la première autorisation de mise sur le marché nous a été accordé en Mai 2013, J'ai du former plusieurs techniciens et participer a l'établissement de nouveaux procédés.

En Septembre 2016 j'ai eu l'opportunité de devenir manager de production.

Je suis devenu expert en radioprotection (RPO), en Octobre 2016 après avoir suivis une formation et obtenu mon certificat à l'IRA (Lausanne).

J'ai décidé de quitter ce poste en décembre 2017 afin de continuer ma carrière dans une autre branche de l'industrie pharmaceutique.



J'ai intégré Biogen, une multinationale spécialisée dans la production d'anticorps monoclonaux en Janvier 2018 en tant que manufacturing associate IV.

J'ai rejoins Biogen durant la phase de construction et de mise en service de notre usine de nouvelle génération proche de Soleure (Suisse), en 2020 jai saisi une nouvelle opportunité chez Biogen en IT et supply chain en tant quingénieur automatisation pour lentrepôt de notre site de production.

En 2021 j'ai été promu au poste de Senior Business analyst IT, pour la supply chain.