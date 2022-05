Quentin CAZES

Diplomé d'un DUT Techniques de Commercialisation et ayant un niveau licence commerce marketing (Bac+3),

je suis actuellement en poste dans le groupe Systeme U (SUPER U Flourens).



En tant que responsable de secteur bazar(bazar,textiles,produits culturels), j'ai validé en début d'année le niveau agent de maitrise niveau 5.



Je suis passionné de grande distribution et dispose de nombreuses connaissances et capacitées concernant ce secteur, et suis désireux d'en apprendre d'avantage.

Ce poste necessite beaucoup d'organisation et danticiapation,qualitées que j'ai appris à appris à maitriser tout au long de cette experience.



Mes compétences :

Publisher et Photoshop

Word

Excel

Powerpoint