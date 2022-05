Quentin CHABBERT

Depuis six ans dans le domaine technique de la micro réseau, j'ai su mettre à profit mes connaissances dans de nombreuses sociétés.

Attiré par le relationnel et la proximité, j'aime le contact avec les utilisateurs.

J'ai pour but d'évoluer jusqu'à un poste stable d'administrateur système et réseaux.



Mes compétences :

Microsoft Outlook 2003/2010

Autonomie

Gestion de comptes AD

Travail en équipe

Organisation du travail

Gestion de parc

Microsoft Office 2003/2010

Microsoft Windows XP/Seven

Microsoft Windows Server 2012

PC Hardware

Cisco iOS 15

ITILv3