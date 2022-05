Quentin CROUZET

Diplomé en 2012 d'un Master of Sciences de l'Université de Cranfield (Angleterre) ainsi que d'un diplome d'ingénieur de l'ESTIA (option Conception Généralisée de Produits).



J'ai suivi entre autres des cours de CAO (CatiaV5, ProEngineer), de mécanique de structure, de calculs par élements finis (Abaqus et Ansys et Nastran en stage chez Thales Alenia Space). J'ai de plus pris part à une formation sur les materiaux composites en accord avec l'entreprise CompositAdour (mon stage chez Thales Alenia Space a permis de voir l'utilisation de ces materiaux dans le milieu de l'aerospatial)



Cursus:

- J'ai effectué lors de ma 2nde année d'école d'ingénieur un séjour de 7 mois au Mexique pour réaliser un échange universitaire au CINVESTAV (voir ci-dessous la partie "Etudes") ainsi que mon stage sur l'étude des vibrations d'un rotor d'une Centrale Nucléaire (voir partie "Expérience professionnelle").



- Ma 3ème et dernière année d'école a été rythmée par l’obtention du diplôme d'ingénieur ESTIA option CGP, agrémentée d'un Master of Science de l'Université de Cranfield.



Mes compétences :

Ingénierie

Conception

Aéronautique

Composite

Calculs Statique

SAP PAC

Isami

CatiaV5

Calculs fatigue et tolérances aux dommages

Nastran

Abaqus