Quentin DECLERCQ

Le project manager peut être comparé à un "chef d'Orchestre", il centralise, analyse, synthétise l'information, afin d'élaborer des plans d'action qui structurent et encadrent l'activité des services pluri-disciplinaires qui sont sous sa responsabilité.

La finalité étant de coordonner de la manière la plus efficiente possible l'action des collaborateurs de l'équipe projet, en vue d'atteindre les objectifs en matière de satisfaction client, marge, délai, qualité.

j'exerce aujourd'hui cette fonction sur un portefeuille d'affaire de plusieurs millions d'euros dans le domaine de l'industrie énergétique, en me reposant sur mon bagage académique et la diversité de mes expériences passées.



Mes compétences :

Lean management

ERP

Conduite du changement

Management

Optimisation des process

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Industrie

Électricité industrielle