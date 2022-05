Quentin DECOMPTE

J'ai suivis une formation me donnant une double compétence, autant en Management qu'en Système d'Information, je suis donc préparé à assumer beaucoup de fonctions au sein d'une entreprise. Cependant je suis particulièrement qualifié dans tout ce qui touche au domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), notamment de l'Internet et des Réseaux Sociaux.

Je dispose de connaissances, de compétences, d'un sens des responsabilités, d'un sérieux et d'une petite expérience professionnelle qui seront, je le crois, un atout au sein de votre entreprise.





Mes compétences :

Réseaux sociaux

Programmation

Dreamweaver

Photoshop

Bureautique

Informatique

Internet

PHP

HTML

Nouvelles Technologies

Infomatique