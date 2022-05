Madame,Monsieur



J’ai suivi une formation BTS Tourisme suivie d’une Licence Tourisme « Option Conception et Commercialisation des Produits Touristiques » validée par un stage de cinq mois d'expérience professionnelle, et d'un CDD au sein du Tour Opérateur « Vacances Transat , spécialiste des Etats Unis et du Canada».

Cette expérience professionnelle au sein du service Carnet de Voyage m’a permis, de développer une bonne aisance téléphonique BtoB et Btoc, un sens du service et de la négociation;



Passionner par la vente et le contact client, je souhaite intégrer une entreprise qui m'offrirait l'opportunité d'exercer un poste de commercial afin de mettre en exergue mon savoir faire et d'élargir mes compétences professionnelles.



Je reste à votre disposition pour toutes autres renseignements, Veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes sentiments distingués.



Quentin Delapierre.





Mes compétences :

Esprit d'équipe

Organisé

Polyvalent