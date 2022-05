Lauriane CARRÉ

De formation hôtelière, j’ai acquis une connaissance opérationnelle du secteur à travers

différentes mission sur le terrain. C’est au cours de mon cursus, que j’ai développé un goût

certain pour la gestion. Après une 1ère expérience en Contrôle de Gestion durant mon MBA,

j’ai décidé de m’orienter dans le domaine financier au service d’un business qui me plait.

Alliant adaptabilité, bon relationnel et faisant preuve d’une forte implication, je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges.