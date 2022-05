Quentin DELISLE

De profil ingénieur, je débute ma vie professionnelle en 2002 par une expérience de 2 ans à Londres, en administrateur réseaux (IT).

De retour en France, je réalise une 10ène de missions de conseil sur des problématiques de pilotage de projet, assistance à maitrise d'ouvrage et conduite du changement.

Actuellement chez Oberthur Technologies en qualité de chef de projet, je mets en place des solutions de gestion de documents d'identité (carte d'identité, passeports, etc.)



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Management