Quentin DI GIOVANNI

Etudiant en première année à l'Ecole Supérieur de Commerce de Troyes. Je suis une formation commercial où je découvre les compétences concrètes de l’entreprise et j'ai déjà acquis une grande polyvalence. Je suis aussi par nature une personne très calme et optimiste. Je suis de plus ouvert aux autres et organisé dans mon travail. J’aime découvrir de nouvelles langues et voyager.

Je travaille actuellement tous les week-end à Disneyland Paris et fais partis de deux associations : le Bureau des Sports eXtrèmes avec lequel je vais partciper à la prochaine course de caisse à savon Red Bull

et l'association Erasmus Student Network qui me permets d'accueillir des étudiants étrangers et d'échanger avec eux.

A la recherche d'un stage d'une durée d'un semestre de Janvier 2017 à Juin 2017.



Mes compétences :

Permis de conduire

Microsoft Office