Quentin DORÉ

De formation Ingénieur, j'inscris mon parcours dans le conseil depuis plus de 5 ans. Spécialisé dans le conseil en management de projet dans divers contextes industriels aéronautiques (phases de développement/phases séries, bureaux d'études, production, organisation programme), je valorise mon parcours par une expérience dans le management d'une équipe de consultants(de 15 à 30 personnes) et de diverses missions réalisées dans des contextes internationaux.

Après avoir été responsable technique d'agence, mon rôle auprès de l'agence de Toulouse était de supporter l'expertise de nos consultants et de travailler avec nos managers pour atteindre les objectifs société, j'ai maintenant le rôle de piloter l'accroissement de mon périmètre et de recruter nos futurs consultants tout en pilotant mes équipes.



Mes compétences :

Contrôle de projet

Gestion de projet

Pilotage de projet

Management

Génie industriel

Consultant

ERP

SAP