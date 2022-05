Vincent ESPIE

Gestion industrielle

- Certification Green Belt en cours.

- Amélioration continue / Outils lean : DMAIC, 5S, management visuel, VSM.

- Maîtrise de la qualité : gestion de configuration, AMDEC, SPC.



Gestion de projet

- Certification IPMA niveau D + spécialités : planificateur, estimateur et coûteneur.

- Outils de gestion de projet : OPX2, MS Project.

- Rédaction des spécifications fonctionnelles.

- Création d’indicateurs de rentabilité et de suivi.



