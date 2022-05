Quentin DU BOIS

Depuis près de 20 ans, les nouvelles technologies sont une réelle passion pour moi.



C'est à l'institut St Luc de Tournai que j'ai eu l'occasion d'approfondir réellement ce domaine d'expertise. Comprendre la situation et travailler de concert avec l'utilisateur de façon pragmatique, ce sont deux choses indispensables pour réussir à trouver une solution efficace sur le long terme. C'est ce qui m'a poussé à m'orienter dans ce secteur.



Si j'ai décidé de me former en contrat de professionnalisation, c'est parce que je suis convaincu que l'alternance est le meilleur moyen d'apprentissage. Car être en contact avec deux équipes, l'une théorique et l'autre pratique, permettent une vision globale et objective du métier.

L'équipe de l'école Aston-SQLI partage cette vision, c'est donc pour cela que je ferais ma formation en partenariat avec eux.



Je reste ouvert aux propositions en rapport avec le domaine de la maintenance informatique et réseaux.



Mes compétences :

WIX

InDesign

Photoshop

Sketchup

Maintenance Informatique

Relations clientèle

Design

Conception de produits

Communication

Gestion du stress