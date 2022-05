Quentin DUBESSY

Bon communicant, sérieux et organisé sont les qualitées qui me caractérisent.

Je dispose d'une double casquette combinant la technique et le relationnel.



En effet, en parallèle de mes compétences techniques en Réseaux & Télécoms, j'ai développé des compétences en relationnel clients durant mes diverses activitées professionnelles:

- animateur commercial et marketing pour des agences spécialisées

( Promouvoir, Dynamiss) ainsi que pour des marques (Thomas Le Prince)

- technicien spécialisé Réseaux et télécoms en PME + assistance technique (Resotel)