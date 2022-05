Quentin DUMAS

Fort de plus de cinq années d'expériences professionnelles et d'un master en gestion de projet, ces éléments m'ont permis d'acquérir toutes les compétences d'un chef de projet : autonomie, rigueur, prise d'initiatives, souci de qualité, reporting, animation de réunions, gestion d'équipes de production...

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que lors de ma dernière expérience, j’ai encadré des projets à fort trafic, dans un contexte d’exigence fort de réactivité, de qualité et de sécurité.



Je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant que chef de projet sur Montpellier et disponible immédiatement.



N'hésitez pas à me contacter afin que nous échangions sur ce dont je pourrai apporter à votre entreprise.



Vous trouverez également plus d'informations sur mon profil directement sur mon site : http://quentindumas.fr



Mes compétences :

HTML

CSS

Web

Gestion de projet

Cahier des charges

Communication

Relations clients