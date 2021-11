Quentin DUMAY

Issu d’un master professionnel en bioinformatique avec une spécialité en biotechnologie et après des stages en laboratoires pharmaceutique et de recherche, j’ai travaillé pendant 4 ans en tant que consultant sur des projets informatiques de grande envergure.

Intéressé par les projets internationaux et passionné par l’Australie, j’ai ensuite décidé de prendre le temps de partir à la découverte de ce pays.

Enrichi de ces découvertes et désormais bilingue, je suis de nouveau en France et met à profit ma double compétence.



Mes compétences :

Assistance utilisateurs

Consulting

Coordination

Hardware

International

Microsoft Technologies

Mobilité

Nouvelles technologies

Validation