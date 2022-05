Quentin DUMONT

Fort d’une expérience de 16 ans dans l'infogérance des services d’information front office et back office, j'ai eu l'occasion d'occuper des postes me permettant d’acquérir une compétence globale des processus d’avant-vente, d’intégration / transformation, de gestion de phase opérationnelle et ce jusqu’à la phase de réversibilité sur une large gamme de domaines techniques IT.

Aujourd’hui responsable d’un portefeuille clients, je suis garant de la satisfaction, du suivi financier, de la profitabilité des comptes, de la gestion en direct des managers de contrats opérants des clients de type infogérance d’infrastructure serveur et réseau, LAN/WAN/NOC/SOC, ainsi que d’ERP.

Occupant un poste central dans cette organisation, j’ai la responsabilité de faire délivrer les services de nos usines auprès de nos clients, avec engagement de résultats.





Mes compétences :

Management