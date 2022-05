Quentin FLAHAUT

Mes compétences :

Java

Apache Maven

Hibernate

Apache Subversion

Spring Framework

ECLiPSe

Log4j

Objective C

JUnit

Apache WEB Server

Scrum Methodology

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JSON

Web Services

SUN Hardware

Google Web Toolkit

CVS

Microsoft Windows 2000 Server

Mac OS X

Jboss

JavaScript

XSLT

XML

Struts Web Application Framework

Quartz

MongoDB

Jetty

Java 2 Enterprise Edition

Enterprise Java Beans

Cascading Style Sheets

Apache Axis

Ant

XFire

UML/OMT

SAX

Rational Rose

REST

Personal Home Page

Oracle

Jmeter

Java Server Pages

Java Messaging Service

Hivemind

HTML

Document Object Model

Apache Wicket

Android

pair programming

jQuery

iOS

XSL

Wi-Fi

Velocity

TCP/IP

Springroo

Serena

SQL

Regex

PVCS

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

Jenkins

JavaMail API

Java Servlets

Java Native Interface (JNI)

JRE

JPA

JDK

JDBC

Grails

Gradle

Git

Extreme Programming

Ethernet

Data Mining

C++

C Programming Language

BlueTooth Technology

BlackBerry

Argo