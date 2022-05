Vincent CUFFEL

Conduite de projet BI MOE complet, du recueil des besoins à la mise en production

• Coordination et suivi d’équipe de développement dans le cadre de projet complet, de TMA et de suivi de production.

• Assistance et animation de la maîtrise d’ouvrage, notamment à l’élaboration de projets relevant de besoins des métiers.

• Coordination de ces activités avec l’ensemble de la DSI

• Rédaction de spécifications fonctionnelle et techniques

• Participation à la définition de l’architecture technique orientée flux

• Conception multidimensionnelle des Datawarehouse / Datamart

Implémentation BI, de l’alimentation à la restitution

• Conception et réalisation des flux ETL d’intégration de données entrantes/sortantes

• Réalisation et assistance lors des tests techniques, de recette et de pré-production, ainsi qu’à l’intégration de la solution dans les différents environnements,

• Réalisation et collaboration à la maintenance évolutive / correctives / support des flux.

• Maintenance d’environnement technique BI

Connaissances fonctionnelles BI orientées

• Produits bancaires : carte de paiement, épargne, crédits, fidélisation, cross sell, etc.

• Hôtelier : marketing, taux d’occupation, facturation/commission des canaux de distribution, etc.

Traits de caractères : très bon relationnel, force de proposition, fort sens de l'engagement et grande autonomie





Mes compétences :

Restitution

Oracle

ETL

UNIX

Sybase Adaptive Server

Sybase

SQL

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

Java 2 Enterprise Edition

Java

Informatica Analytics Package > Informatica PowerE

Informatica Analytics Package > Informatica PowerC

Informatica

DB2

Business Intelligence

HP Quality Center