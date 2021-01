Jean-Baptiste BURIN

J'ai commencé ma carrière en participant à des projets de développements informatiques (sites vitrines, CRM, CMS...) avant de morienter vers le métier de consultant sur des missions dassistance à la maîtrise douvrage.

Je dispose maintenant dune expérience conseil de sept années qui me permet d'intervenir dans le cadre de prestations de services et de conseils.

Mes principales interventions clients sont les suivantes :

- Pilotage de projets,

- Déploiement de SI,

- Management du changement,

- Optimisation des processus,

- Organisation et stratégie,

- Innovation Digitale,

- Assistance à la recette fonctionnelle, ...



