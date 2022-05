Quentin GAUMER

Certifié:

- CISSP par ISC2

- ISO 27001:2005 Lead Implementer et Lead Auditor par LSTI

- ISO 27005:2008 Risk Manager par LSTI

- OSWP (Wireless Professional) par Offensive Security

- GPEN (GIAC Penetration Tester) par GIAC



# Spécialités :



* Risk assesment (SO 27005, EBIOS)



* ISO 27001:2005 ISMS implementation



* ISO 27001:2005 Audit



* Security awareness



* Organizational and technical IT security audit



* Web Application Penetration Testing



* Social Engineering



# Conférences et publications:



* Journée Sécurité des Système d'Information (JSSI) à l'OSSIR :



"Ingéniérie sociale: aspects juridiques et pratiques" : http://www.ossir.org/jssi/jssi2013/2A.pdf



Mes compétences :

ccna

Checkpoint

Cisco

Firewall

Firewall Netasq

Informatique

LAN

Netasq

Qualité

Qualité de service

Routage

Sécurité

Sécurité informatique

Système d'Information

TCP IP

Vlan

WAN