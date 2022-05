Quentin GIRAULT

Né en région parisienne où j'ai passé la majeure partie de ma scolarité, je me suis ensuite expatrié à Tours pour continuer mes études d'informatique.

Aventurier dans l'âme et dans le cadre de mes projets professionnels je suis parti vivre 2 ans à Marseille.



De nature joyeuse et dynamique je m'intègre très facilement dans une équipe. Souvent force de proposition je m'implique fortement dans mes missions.



Je voue un culte à l’amélioration continue dans l’entreprise, en effet, j’ai pu mettre en place et constater à travers mes différentes expériences, que cette discipline est essentielle.



Mes compétences cumulées en informatiques et techniques organisationnelles de l'industrie font de mon profil un atout majeur pour les petites et grandes structures.



Mes compétences :

Lean

Six Sigma

Amélioration Continue