Quentin GOURGNER

Après un bts de Management des Unités Commerciales , je me suis plongé entièrement dans le développement de l'entreprise de second œuvre créée par mon père en 1987. Aujourd'hui la gestion ,le suivi des chantiers ainsi que la prospection résume mon rôle au sein de la société.. Toutes ces tâches quotidiennes s'avèrent passionnantes et très prenantes.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux clients qui nous ferons confiance et qui participeront par la même occasion au développement de notre société.