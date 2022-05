Quentin GUÉNARD

Mes expériences en tant qu’auto-entrepreneur, puis chez un pure player, et plus récemment dans une agence de renommée nationale, m’ont permis d’apporter des réponses à de nombreuses problématiques du web actuel (refonte de sites marchands, création d’applications mobiles, mise en place dispositifs sociaux...). Elles ont aussi été l’occasion d’acquérir une méthodologie de travail appropriée à la conduite de projet.



Travail en équipe, proactivité, fiabilité, disponibilité ou encore rentabilité sont des qualités que je mets désormais au service de tout type d'entreprise. Le pilotage de projet et l'animation des réseaux sociaux sont devenus mes spécialités, et je me démarque par ma créativité, mon dynamisme, et ma rigueur.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Management

Marketing