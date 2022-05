Quentin GUILLARD

De formations artistiques, je suis Artiste-peintre et Infographiste-créa ; Évoluant dans les secteurs Culture, Web et Press, j'ai également des expériences significatives en tant que Libraire et gestionnaire de stocks (vente de biens culturels). J'ai par ailleurs exercé en tant que chef de projet informatique et (ou) technicien informatique (SII, IT).

- Vous pouvez retrouver une année picturale sur le site :

https://gqaugust.com/

- Retrouvez moi également sur Twitter avec le pseudo @GQAUGUST :

https://twitter.com/GQAUGUST

- Voici quelques exemples de sites internet, de travaux visuels via l'adresse :

https://drive.google.com/open?id=0B4F2GmY9YfeXdXl0b1VpczZKdG1wNHRMZ0t6QXF6NUlUU2FV

- Mon dernier projet musical :

https://oovenus.bandcamp.com/



Mes compétences :

Création graphique

Infographiste PAO

Intégrateur web

Illustrateur

Peintre

Graphisme

Internet

Dessin

Développement informatique

Histoire de l'art

Librairie

MAO

Maintenance informatique