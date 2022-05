Quentin HAMEN

Diplômé d'un master grande école, spécialité marketing, webmarketing, au sein de NEOMA Business School (Ex. Reims Management School), réalisé en alternance en tant qu’assistant webmarketing au sein d'AFNOR. Je suis actuellement chargé de projets SEM au sein de Sarenza.



Fort de deux années d'expériences en web marketing, j'ai pu mener à bien différents projets innovants et acquérir de réelles compétences en gestion de projets web, data analytics (Google Analytics), ainsi qu'en marketing digital (SEO, SEA, display, emailing, content marketing, partenariat, retargeting, affiliation, CRM). Je suis à présent en train de me spécialiser plus précisément en référencement, SEM.



Mes compétences :

Statistiques

Spécifications fonctionnelles

Microsoft Excel

Web 2.0

Affiliation

Google analytics

SEO

Marketing

Google Adwords

SEM

Webmarketing

E-commerce