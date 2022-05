Quentin HIVERT

Par ma formation et mes expériences professionnelles , j'ai privilégié des postes à dominante technique, revêtant un aspect opérationnel, orienté terrain, et je souhaite évoluer vers un profil d'expertise technique.



Ayant jusqu'à maintenant travaillé dans le secteur aéronautique-spatial-défense, je reste ouvert aux autres secteurs d'activité, toute expérience étant enrichissante !



Si je devais me résumer en 3 qualités professionnelles :

- Rigoureux dans mon travail

- Investit dans ma mission

- Force de proposition



Mes compétences :

Gestion de projet

methodes de production

projet de devellopement

methodes de contrôle

Methodes de maintenance

Outils LEAN

AMDEC

Gestion de gamme

Matériaux composites

Maîtrise statistique des procédés

Résistance des matériaux

Matériaux

Métrologie

Mécanique

CAO

Mécanique des fluides

Thermique