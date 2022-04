Francis HIVERT

Chargé de projets, spécialisé dans l'ingénierie de formation en gendarmerie, j'exerce plus particulièrement au profit d'autres institutions (Education nationale, Universités, HEC, Ecole intelligence économique européenne...) notamment dans la gestion des crises et du stress. Concepteur des programmes, j'ai pour mission d'évaluer et contrôler une soixantaine de formateurs (instructeurs et moniteurs)





QUALIFICATIONS

2014 : Ingénierie de formation – Manager d’équipes pédagogiques et conduite au changement (Ecole supérieure de l’éducation nationale) - Expert en Intervention professionnelle

2013 : Expert en formation de formateurs pour des missions européennes ou des Nations Unies

2012 : Moniteur SST - Instructeur national en Intervention Professionnelle gendarmerie

2010 : Moniteur PSC 1

2009 : Animateur de prévention en entreprise niveau II

2001 : Moniteur intervention professionnel et franchissement opération

1993 : BEES 2° degré Haltérophilie – Culturisme – Musculation éducative, sportive et d’entretien

1989 : Moniteur d’équipe légère d’intervention

1987 : BEESAN (MNS)

1985 : Moniteur de sport









Mes compétences :

Formation gestion de crise

Evaluation de formateurs

Préparation physique

Animation de formations

Formation SST

Gestion du stress

Formation PSC 1

Conception de programme

Ingénierie de formation

Enseignement de la natation

Formateur de formateurs européens

