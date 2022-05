Quentin ISACKSON

Photographe de formation, touche à tout depuis. Chronologiquement, à peu près : animation d'enfants pendant des séjours scolaires, équipier/bagagiste/voiturier pour un hôtel de luxe, post production labo photo, vendeur (pompes funèbres, sets de poker, et autres), hotliner chez Free, réception/bar/équipement dans un studio photo, manager des stocks de différentes enseignes au cours d'une vente privée, manager du département de la maintenance pour une école internationale, acteur, restauration (cuisine et service) ...



Bref, je dois en oublier ... et je veux apprendre d'autres choses maintenant. Travailler le bois, construire des meubles, développer des contacts ou le marketing pour des lieux culturels. Tout m'intéresse mais c'est surtout les gens avec qui je travaille qui m'importent. J'aime apprendre au contact de ceux qui m'emploient.



Mes compétences :

Cuisine

Informatique

Bricolage

Photographie

Adobe Photoshop

Internet