Quentin JOSSET

Fraichement diplômé de l'école d'Ingénieurs Agronomes Agrocampus Ouest, internationalement reconnue pour sa formation dans le domaine de l'Halieutique, je me suis spécialisé dans l'écologie et la biologie marine, en y ajoutant une compétence de statistique appliquée à l'halieutique.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un premier emploi dans le domaine de la gestion et de la protection de l'environnement et des ressources aquatiques exploitées.





Mes compétences :

Teamwork

Microsoft Excel

Fisheries Management

Biodiversity

Microsoft Word

Research

Public speaking

Fish Biology

Microsoft PowerPoint

Data analysis

Fisheries Science

R