Quentin LE BRAS

Jeune ingénieur halieute, je suis spécialisé dans le marketing des produits de la mer. Mes compétences en marketing et ma parfaite maîtrise de la filière des produits de la mer sont mes principaux atouts pour détecter les attentes consommateurs, diriger l'innovation produits et, in fine, créer de la valeur ajoutée à ces produits.



Mes compétences :

Qualité

Aquaculture

Développement commercial

Pêche

Marketing

Études du consommateur (quali et quanti)