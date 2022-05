Quentin JOUREAU

Pugnace, volontaire et polyvalent, je suis disponible dès septembre 2014. Basé dans le Rhône, je ne suis pas réticent aux déplacements.



A la recherche d'un poste de commercial B to B au sein d'un service grands comptes.

Actuellement en alternance pour la validation d'un Master II en ingénierie d'affaires.



Mes compétences :

Vainqueur du challenge de négociation - journée de

B to B

Grands comptes

Négociation

Vidéosurveillance

Alarme et intrusion

Prospection commerciale

Gestion clients existants

Découverte des besoins