Quentin JUY

Comédien de terrain, je créé la compagnie KEICHAD en 2003 pour me donner les moyens d'explorer la poésie de la Scène à travers le théâtre et la danse hiphop. Tout en continuant à créer des spectacles et animer des ateliers, je co-dirige depuis janvier 2015, Le Scènacle à Besançon, un espace dédié aux arts vivants.



Mes compétences :

Organisation d'évènements culturels

Création spectacle vivant. Théâtre, Danse.

Stage et Ateliers : Théâtre, Danse