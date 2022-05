Quentin LAURENT

Spécialiste de l'accompagnement professionnel, j'ai développé approches, outils et prestations en coaching, formation et recrutement pour différents secteurs d'activité.



Avec Orient'Action Rennes, nous sommes présents sur la région de Fougères : Bilan de Compétences, Bilan d'Orientation, coaching, retrouvez-nous sur notre site :



https://www.orientaction.com/nous-contacter-en-1-clic/rennes/



Avec 20 ans d'expérience, le fil rouge de ma carrière a toujours été le développement des compétences et leurs applications concrètes que ce soit dans la gestion de soi au travail, les compétences relationnelles et managériales ou les transitions professionnelles.



Je recherche une entreprise au sein de laquelle je pourrai partager ces expériences et compétences et, bien sûr, continuer à aider les professionnels dans leurs carrières.



Mes compétences :

Animation de formations

Coaching de dirigeants

Coaching de cadres

Recrutement cadres

Team Building