Quentin LE GRAND

Durant mes 5 années d'études dans le management et l'événementiel sportif, j'ai approfondi le secteur professionnel auquel je me destine.

Par la suite j'ai souhaité diversifier mes champs de compétences en apprenant du domaine des arts & spectacles.

Aujourd'hui, j'aspire à mettre l'ensemble de mes connaissances dans une entreprise à mon image et sur le long terme.



Mes atouts:



Élaborer une stratégie marketing et communication

Développer les relations partenaires

Créer, gérer des projets et des événements

Manager et animer une équipe

Concevoir une étude de marché

Connaissances pluri-disciplinaire du sport : droit du sport, psychologie, physiologie, sociologie



Mes compétences :

Sponsoring sportif

Sirius

Pinnacle Studio

Événementiel sportif

Sport Business

Marketing sportif

Marketing

Gestion de projet

Gestion événementielle

Prezi

Microsoft PowerPoint

Sales

Microsoft Word