Quentin LEDUC

Diplômé depuis 6 ans, sur le marché du travail depuis 9 ans, mes expériences professionnelles m’ont apportées beaucoup tant sur l'aspect technique que relationnel.durant ces 9 ans, j'ai appris à travailler en autonomie ainsi qu'à m'adapter aux différentes prestations qui me sont confiées. Je suis dynamique, ambitieux, les prises de responsabilité ne me font pas peur, c'est ainsi que l'on apprend.

Mon objectif est de faire évoluer ma carrière professionnel en étant dynamique, rigoureux et force de proposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Systèmes et réseaux

Dépannage informatique

Maintenance informatique

Linux

Essais et mise en service

Automatisme

Dépannage industriel

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Automatismes industriels

Conception d'armoire électrique